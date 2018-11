Neues Saisonziel beim FC Bayern? Niko Kovac: "Platz vier in der Bundesliga ist das Minimum"

München - Der FC Bayern müsse immer unter den ersten vier sein, also die Qualifikation zur Champions League schaffen, sagte Niko Kovac in der Pressekonferenz vor der Bundesligapartie bei Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr im AZ-Liveticker). "Das ist das Minimum, was wir wollen. Da sind wir im Moment einen Platz hinten dran und wir müssen zusehen, dass wir da so schnell wie möglich wieder reinrutschen und dann weiter raufklettern", gab der Kroate zu verstehen.