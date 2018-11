Der 30-Jährige, der als Kind selbst rassistisch beleidigt und sogar "bespuckt" wurde, wie er erzählt, und laut eigener Aussage auch heute noch in Stadien als "Scheißneger" beschimpft wird, will ein anderes Bild von seinem Heimatland zeichnen. "Wir stehen für ein Deutschland, das cooler und bunter und optimistischer ist. Dafür will ich kämpfen", sagt er. Speziell für seine Zwillingstöchter. "Sie sind sieben Jahre alt. Bald werde ich mit ihnen über das Thema sprechen müssen." Es gebe Orte in Deutschland, an die er seine Töchter nicht auf Klassenreise fahren lassen würde, in die Berliner Ortsteile Marzahn oder Weißensee etwa – "mit anderer Hautfarbe hast du da immer etwas zu befürchten".