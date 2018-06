Neues Projekt "The Righteous Gemstones" John Goodman wird zum Fernsehprediger

Schauspieler John Goodman (66, "Argo") hat in den letzten Wochen sicherlich eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt: Erst das überraschende Serien-Aus für die Kult-Show "Roseanne", dann die Bekanntgabe des Spin-offs "The Conners". Nun gibt es weitere, gute Nachrichten für den 66-Jährigen. Er hat eine neue Rolle ergattert. Goodman wurde für ein neues TV-Projekt von HBO verpflichtet, wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet. In der potentiellen Comedyserie "The Righteous Gemstones", für die der US-Sender zunächst nur eine Pilotfolge bestellt hat, wird er Familienpatriarch Eli Gemstone spielen.