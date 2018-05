Helios-Gruppe ist in ganz Deutschland tätig

Denn auch in anderen Städten hat sich das Hotelkonzept bereits bewährt. Über 30 ähnlich gestaltete Kliniken betreibt die Helios-Gruppe deutschlandweit und die Nachfrage sei in allen Häusern gut, so Nazli. "Und auch in München hat sich unser Angebot inzwischen rumgesprochen", sagt der Regionalleiter.

Doch welche Patienten legen bei einem Krankenhausaufenthalt Wert auf Minibar und Flatscreen-Fernseher? Laut Nazli ist das Publikum gemischt. Die in München nicht ganz unberechtigte Frage nach dem Medizintourismus-Phänomen wiegelt er ab.

"Ja, wir haben auch internationale Patienten, die extra herkommen, um sich behandeln zu lassen", sagt der Regionalleiter. "Die ausländischen Patienten stellen aber insgesamt nur einen Bruchteil dar." Das soll nach Willen des Klinikums auch in Zukunft so bleiben, denn: "Unsere klare Aufgabe ist die Versorgung von München und Umgebung", so Nazli.