Neues Porträt Prinz Charles: So feiert er 50 Jahre als Prince of Wales

Am 1. Juli 1969 hat Prinz Charles (70) von seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (93), den Titel Prince of Wales verliehen bekommen. Zu diesem feierlichen Jubiläum hat das britische Königshaus nun ein neues Porträt des 70-Jährigen veröffentlicht, das es unter anderem auf seinem offiziellen Instagram-Account Clarence House zu sehen gibt. Es wurde demnach in Llwynywermod aufgenommen, dem Haus, in dem Charles und Ehefrau Camilla (71) in Wales residieren. Der Jubilar blickt darauf im feinen Zwirn nachdenklich an der Kamera vorbei.