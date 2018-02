Neues Paten-Projekt Herzogin Kate: Dieser Termin machte ihr sichtlich Spaß

Eine alte Bekannte

Die 36-Jährige ist die neue Patin des RCOG sowie der Kampagne "Nursing Now", wie der Kensington Palast via Twitter bekanntgab. Sie informierte sich vor Ort in London über die globalen Gesundheitsprogramme des RCOG, die darauf abzielen, die Mütter- und Neugeborenensterblichkeit weltweit zu reduzieren. Außerdem nahm die Herzogin von Cambridge an einer Gesprächsrunde teil, in der es um die Gesundheit von Frauen ging - insbesondere die psychische Gesundheit von Müttern.

Bei ihrem Besuch traf die Herzogin Kate zudem auf eine alte Bekannte: Professor Jacqueline Dunkley-Bent. Die beiden Frauen umarmten sich herzlich. Die Hebamme hatte britischen Medienberichten zufolge dabei geholfen, Prinzessin Charlotte (2) auf die Welt zu bringen.