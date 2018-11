München - Es soll ein Musterprojekt werden, und zwar gleich mehrfach: Am Prinz-Eugen-Park in Bogenhausen baut die städtische Wohnungsbaugesellschaft GWG 57 neue Wohnungen. Hier entstehen aber keine normalen Wohnhäuser, sondern Wohntürme - und zwar aus Holz. Genauer gesagt: In ökologischer Holzbauweise. Gerade wurde Richtfest gefeiert. Die vier Türme werden bis zu sieben Geschosse haben. Damit entsteht hier eines der höchsten Holzhäuser Münchens.