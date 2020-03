Neues Kostüm "The Masked Singer": Roboter singt neben Chamäleon und Faultier

ProSieben hat in einem Instagram-Post ein neues Kostüm für seine Erfolgsshow "The Masked Singer", die am 10. März (20:15 Uhr) in die zweite Staffel startet, enthüllt. Chamäleon und Faultier sind bereits bekannt, der neue Charakter heißt schlicht und ergreifend "Der Roboter". Das silberfarbene Kostüm besteht aus einem glänzenden Ganzkörperanzug, Roboterarmen und einem Helm, auf dem an der Hinterseite verschiedene Kabel eine Verbindung zum Kostüm herstellen. Wer sich hinter dem Space-Anzug verstecken wird, ist natürlich noch strengstens geheim.