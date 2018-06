Neues Interview Diplomatenstatus und Insolvenzverfahren: Boris Becker redet Klartext

"Ich persönlich habe den Pass vom Botschafter [...] in Brüssel im April bekommen, mehr kann ich zu diesem Thema nicht sagen", so Becker. Er werde aber "sehr bald" nach Bangui, die Hauptstadt der Zentralafrikanische Republik, reisen, um seine Aufgaben zu besprechen.

"Mein normales Leben sollte weitergehen"

Zu seinem Insolvenzverfahren äußerte sich Becker ebenfalls: "Ein englisches Gericht hat mich letztes Jahr am 21. Juni für insolvent erklärt, weil ich bei einer Privatbank 3,9 Millionen Euro Schulden habe, was richtig ist. Diese Summe wurde mittlerweile beim Insolvenzverwalter [...] hinterlegt, das Insolvenzjahr läuft in wenigen Tagen aus, insofern habe ich meine Schuld bezahlt und mein normales Leben sollte weitergehen." Doch das Insolvenzverfahren geht in die Verlängerung, bis Ende Juli, wie Becker erzählte. "Ende Juli wird dann definitiv entschieden, ob mein Insolvenzjahr rechtskräftig abgelaufen ist oder nicht."

Seine Vermögenswerte, die dem Insolvenzverwalter vorliegen, belaufen sich laut Becker auf "viereinhalb Millionen Pfund, umgerechnet rund 5,1 Millionen Euro". Die Krux an der Sache: "Der Hauptgläubiger, eine englische Privatbank, meint, ich schulde ihnen mehr als doppelt so viel, aufgrund von 25 Prozent Zinsen, die sie auf diese Schuld aufgerechnet haben. Das ist weder rechtskräftig noch rechtswirksam", so Becker. Es sei der Grund, warum man sich vor Gericht noch nicht einigen konnte.