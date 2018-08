Neues in der Schwimmbaddebatte Josef Schmid fordert das "Allacher Bad" zurück

Schon damals hatte Josef Schmid dafür argumentiert, das Bad mit Blick auf die Bevölkerungszunahme zu erhalten. "Es war damals schon klar, dass die Langwieder Seenplatte für viele, vor allem kleinere Kinder, schlicht zu weit entfernt ist", sagt Schmid – und fordert jetzt in einem Brief an OB Dieter Reiter (SPD) "die Revitalsierung des Allacher Bads". "Ich freue mich, dass es bei SPD und Grünen wieder anerkannt ist, dass der Münchner Westen bei der Badsituation unterversorgt ist", so der Bürgermeister.