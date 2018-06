In naher Zukunft soll das Gut zum Ausflugsziel mit kleinem Museum werden. "Wir wollen das Dorf des 19. Jahrhunderts wiederbeleben", sagt Demeter. Es soll eine Kirche und Dorf-Wirtshaus geben, in denen man zusammenkommt. Im ehemaligen Kuhstall werden Schäffler Holzfässer herstellen, Besucher sollen ihnen bei der Arbeit zusehen können. Die alte Schnapsbrennerei wird zum Leben erweckt. Und natürlich soll Bier gebraut werden. Ausgeschenkt wird es in der Wirtschaft, unterbracht im alten Bullenstall, und dem Biergarten im Innenhof. Beides soll 2020 eröffnet werden.