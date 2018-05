Neues Herzensprojekt Felix Neureuther: Das will er an Tochter Matilda weitergeben

Was raten Sie allen Eltern, um Kinder zur Bewegung zu animieren?

Felix Neureuther: Eltern sollten sich auf jeden Fall mit ihren Kindern beschäftigen. Das ist heutzutage natürlich nicht so einfach, wenn beide berufstätig sind oder sein müssen. Das Entscheidende ist jedoch, dass Eltern den Kindern es vorleben, dass man hinausgeht, sich bewegt und etwas für sich tut. Ich habe in einer Studie des Robert Koch Instituts gelesen, dass sich über 70 Prozent der Kinder weniger als eine Stunde am Tag bewegen. Das ist eigentlich irre. Und auch die Zukunftsprognosen in Bezug auf die Bewegungsarmut von Kindern sind katastrophal. Kinder müssen sich bewegen, nur dann können sie sich vernünftig entwickeln, auch was das Gehirn betrifft. Sie können sich in der Schule besser konzentrieren, sie können Dinge schneller auf- und wahrnehmen. Mein Tipp für alle Erwachsenen: Macht etwas mit euren Kindern!