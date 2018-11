Neues Haus ist groß genug Zieht Prinz Harrys Schwiegermutter bei ihm ein?

Spontan kamen die Umzugspläne von Harry und Meghan demnach nicht: "Sie erwarten ein Kind Anfang nächsten Jahres und brauchen offensichtlich etwas mehr Platz. Es ist nicht so, als wäre das gerade aufgekommen", zitiert das Blatt eine nicht näher genannte Quelle. In London sei nichts verfügbar, so ein weiterer Insider. Eine Wohnung im Kensington Palast, die Harry und Meghan angeblich gefallen würde, sei besetzt - und der Herzog von Gloucester und dessen Frau seien nicht bereit auszuziehen, heißt es weiter.