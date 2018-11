Neues Gesicht für Lena Öztürk "Alles was zählt": Dieser Serienstar übernimmt Juliette Grecos Rolle

Star aus "Unter uns" kommt

Ihre Nachfolgerin als Lena Öztürk, Birte Glang, ist für Serienfans keine Unbekannte. Von 2009 bis 2011 war sie in fast 300 Episoden in der RTL-Serie "Unter uns" zu sehen. Am 26. November 2018 hat sie bei "AWZ" ihren ersten Drehtag. Für ihren neuen Job kehrt Birte Glang aus Los Angeles nach Deutschland zurück, "weil meine Familie hier wohnt und weil meine Wurzeln im Ruhrgebiet sind". Die Rolle der Fitnesstrainerin Lena gefällt ihr, erklärte sie im RTL-Interview weiter: "In vielen Ansätzen der Rolle finde ich mich wieder. Ich bin selbst auch sehr fitness-orientiert". Zudem ist Glang privat genau wie Lena Mutter eines Jungen.