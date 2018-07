München - Torjäger Robert Lewandowski ist am Mittwoch gemeinsam mit den deutschen WM-Teilnehmern im Kader in München an der Säbener Straße die Vorbereitung des FC Bayern auf die neue Spielzeit eingestiegen, am Freitagnachmittag stand die erste Übungseinheit auf dem Rasen auf der Tagesordnung - unter der Regie von Co-Trainer Peter Hermann.