Neues Foto auf Instagram Sila Sahin: So schön rund ist ihre Babykugel schon

Offiziell ist allerdings nur von einem Kind die Rede. Die ehemalige "GZSZ"-Darstellerin lebt mit ihrem Ehemann, dem Fußballer Samuel Sahin-Radlinger (25), der seit Januar an den norwegischen Verein Brann Bergen ausgeliehen ist, in Bergen. Für das Paar, das seit 2016 verheiratet ist, ist es das erste gemeinsame Kind. Erst vor wenigen Monaten hatte Sahin in einem Interview erzählt, im Juni 2016 kurz nach der Hochzeit eine Fehlgeburt erlitten zu haben.