München - Manche Momente in diesen bis zum Durchgeknalltsein furiosen drei Stunden drängen durchaus die Frage auf, was es ist, was man da sieht. Ein an der Gegenwart radikal verzweifelter Endfünfziger? Wohl gar ein zwischen rechts und links irrlichternder Populist? Oder doch einen der letzten Überlebenden der europäischen Aufklärung?