Neues Buch vom Bestsellerautor Nicholas Sparks: Das konnte er seinen Eltern nie sagen

Nicholas Sparks würde seinen Eltern schreiben

Eine ganz besondere Rolle in "Wo wir uns finden" spielt ein Briefkasten am Strand, in den Menschen Post an die legen, die nicht mehr erreichbar sind, oder um ihre Geschichten zu erzählen. Dieser Briefkasten sei der Kern der Idee für dieses Buch gewesen, sagt Sparks. "Zu dieser Idee kam der Gedanke hinzu, dass ich etwas strukturell Ähnliches wie 'Wie ein einziger Tag', 'The Choice - Bis zum letzten Tag' und 'Das Lächeln der Sterne' machen wollte. In diesen Romanen - und in 'Wo wir uns finden' - ging ich der Idee nach, was passiert, wenn du die Liebe deines Lebens triffst, und etwas geschieht, das diese Liebe in Gefahr bringt. Natürlich wollte ich, dass der Roman auch originell und neu wird."