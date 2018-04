Neues Buch über die Trumps Melania Trump: Ist sie die Strippenzieherin im Weißen Haus?

Wie glaubwürdig sind der Autor und das Buch?

In den USA regte sich allerdings bereits vor der Veröffentlichung des Buches Kritik an der Glaubwürdigkeit des Autors und damit auch an seinem Werk. So gilt Kessler seit jeher als Freund von Donald Trump. Die Lobeshymnen in dem Buch sollen sich außerdem nicht nur auf Melania beschränken, sondern auch ihren Mann in einem besonders guten Licht erstrahlen lassen.

Wie zum Beispiel die "Vanity Fair" fast schon zynisch kommentierte, kann man sich noch nicht einmal sicher sein, ob Donald Trump nicht selbst der Autor des Buches sei. Auch frühere Werke von Kessler wurden bereits kritisiert. So schrieb das renommierte Magazin "The Week" einst über den Autor, dass er blind irgendwelchen Quellen folge, ohne sie zu hinterfragen. Behauptungen und zweifelhafte Beobachtungen würden bei Kessler so als pure Fakten dargestellt werden.