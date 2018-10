Neues Buch "Nein ist das neue Ja" kommt Désirée Nick: Das Geheimnis um ihren Traummann ist gelüftet

Sie haben im Laufe Ihres Lebens im Rampenlicht Nein gesagt zu Schulden, Alkohol und chirurgischen Eingriffen, schreiben Sie. Allerdings sind Sie süchtig nach Schuhen und Büchern...

Nick: Diese Süchte sind sehr gesund. Sie machen nicht dick und man holt sich keine Hefepilz-Infektion. Manolo-Blahnik-Schuhe habe ich schon 20 Jahre vor "Sex and the City" gesammelt. Ich könnte ein Schuhmuseum eröffnen. Als ich dann mal umgezogen bin und das ganze Ausmaß in Kartons vor mir gesehen haben, ist mir klar geworden: Für diese Schuhe hätte ich mir eine Eigentumswohnung kaufen können. Das habe ich dann auch gemacht und in dem Moment, als ich anfing, in Immobilien zu investieren, habe ich auf Handtaschen und Schuhe verzichtet, weil da gute Qualität einfach ein Vermögen kostet. Und es gibt keinen Schuh, den man zwölf Jahre lang trägt, die haben ein Ablaufdatum. Also habe ich mir die Schuhsucht abtrainiert. Heute bin ich wahnsinnig glücklich in Flipflops, in denen hatte ich die schönsten Stunden meines Lebens.