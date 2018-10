Neues Buch ist ein Bestseller Poetry-Slam-Star Julia Engelmann erklärt ihre Glücksformel

Sie ist ihre eigene Stimme

"Ich glaube, wir alle leben immer alles mit", sagt Engelmann im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. "Unsere Vorfahren, das Weltgeschehen, unseren Makro- und Mikrokosmos - das ist nicht voneinander trennbar." Angst davor, mit ihren Texten einmal nicht den richtigen Nerv zu treffen, hat die Dichterin nicht. Sie schreibt das, was ihr in den Sinn kommt.