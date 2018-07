Neues Bild zum Geburtstag Prinz George: Erst fünf Jahre alt und schon so erfahren

Weltreisen sind aber nicht die einzigen Besonderheiten, die der kleine Mann in seinem jungen Leben schon erlebt hat. Manchmal kommt die Welt auch zu ihm. Legendär ist das gemeinsame Foto mit Barack Obama (56) vom April 2016. Darauf zu sehen ist, wie sich der damalige US-Präsident und der kleine Royal die Hand zur Begrüßung reichen. Und weil es schon spät war, trug Prinz George einen weißen Morgenmantel über seinem hellblau-weiß-karierten Pyjama.

Der kleine Pöbel-Prinz

Legendär sind aber auch die Grimassen des kleinen Geburtstagskindes. Nicht nur einmal streckte er Fans und Fotografen die Zunge heraus. Erstmals so richtig eingefangen wurde das am Rande der alljährlichen Geburtstagsparade zu Ehren der Queen, Trooping the Colour, am 13. Juni 2015. Bevor es auch für den kleinen George auf den Balkon des Buckingham Palasts ging, stand er damals am Fenster des Kensington Palasts und pöbelte vergnügt, was das Zeug hielt. Und Nanny Maria Teresa Borrallo, die ihn dabei festhielt, freute sich offensichtlich darüber, dass er so viel Spaß hatte.