Neues Bild veröffentlicht "The Crown": So sieht Helena Bonham Carter als Prinzessin Margaret aus

Fans der Netflix-Serie "The Crown" können jetzt einen ersten Blick auf Helena Bonham Carter (52) als Prinzessin Margaret (1930-2002) werfen. In der dritten Staffel des Erfolgsformats mimt die Schauspielerin die Schwester der Queen. Auf dem offiziellen Twitter-Account der Serie ist ein Foto von Bonham Carter zu sehen. Darauf trägt sie eine klassische Hochsteckfrisur und hält eine Zigarette in der Hand. Vanessa Kirby (30) hatte in den ersten beiden Staffeln Prinzessin Margaret verkörpert.