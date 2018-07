Neues aus New York Harvey Weinstein: Staatsanwaltschaft erweitert die Anklage

Lebenslang hinter Gitter?

Harvey Weinstein müsse sich wegen eines zusätzlichen kriminellen sexuellen Akts gegen eine dritte Frau im Jahr 2006 verantworten, sowie in zwei Fällen der sexuellen Gewalt, teilte die New Yorker Staatsanwaltschaft am Montag mit. Für die Fälle der sexuellen Gewalt könnte Weinstein zu einer Mindeststrafe von zehn Jahren bis zu lebenslanger Haft verurteilt werden.