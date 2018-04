Die erste Single "Wishing Well" hat ihre Erfolgsgeschichte weitergeschrieben und bekam in einer Woche mehr als 400.000 Views auf YouTube...

McCall: Das ist die verrückteste Resonanz, die wir je auf einen Song von uns bekommen haben und einfach nur völlig unerwartet. Man weiß nie, was passiert vor einem Release. Besonders weil dieses Album so anders klingt, als alles, was wir bisher gemacht haben.

Aber die Single klingt durchaus wie ein klassischer Parkway-Drive-Song.

McCall: Genau das haben wir uns auch gedacht. Trotzdem war es sehr schwer, eine Single auszusuchen. Es gibt nicht den einen Song, von dem man auf den Rest des Albums schließen kann. Letzten Endes ist es dieser Song geworden, auch als Opener für das Album, weil er dieses klassische Parkway-Drive-Feeling hat und wir die Leute nicht direkt vor den Kopf stoßen wollten mit den andersartigen Songs. Es gibt einige Schocker auf dem Album und wir wollten damit die Fans so sanft wie möglich an das neue Material heranführen.

Der Promo-Zettel behauptet, dass das das persönlichstes Album ist, das Sie je geschrieben haben. Was genau bedeutet das im Hinblick auf die Texte und natürlich die Musik?

McCall: Jedes unserer Alben spiegelt uns in dem Moment wieder, in dem wir uns in unserem Leben befinden. Es dauert bei uns ein paar Jahre, bis wir ein Album geschrieben haben. Und diese Jahre waren für einige der dunkelsten, durch die wir gehen mussten. Es gab viele Tragödien in unserem persönlichen Umfeld. Wir haben Freunde und Familienmitglieder verloren. Es war eine sehr schwierige und intensive Zeit für uns, weshalb das Album sehr düster geworden ist. Und deshalb geht es in vielen Texten um Verlust und Trauer auf eine direktere und weniger poetische Art und Weise als zuvor. Es gab einfach kein Vorbeikommen an diesen Emotionen.

Auf Ihren alten Alben haben Sie sich viel mit Umweltproblemen und dergleichen beschäftigt. Das große Ganze so zu sagen. Sind die Songs jetzt in ihrer Erzählweise auf Ihre eigene Sicht heruntergebrochen?

McCall: Definitiv. Aber ich kommentiere immer noch auch andere Themen. Nur werden sie aus einer anderen Perspektive betrachtet. Einfach mehr durch meine Augen. Teilweise sind die Texte sehr sarkastisch und ziemlich düster.