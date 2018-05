Und was hören Sie selbst im Auto? Ihre eigene Musik?

"Natürlich, vor allem dann wenn ich an einem neuen Album arbeite, so wie jetzt. Ich muss die Songs vom Tonstudio abnehmen und meinen Senf dazu geben (lacht). Das hat den positiven Nebeneffekt, dass die Texte sich gleich festigen. Das ist wichtig, denn am neunten Juni starten wir mit einem Auftritt in St. Gallen und am 16. Juni geht es dann nach München. Ich höre aber auch gerne Bryan Adams, mag generell rockige Musik. Zudem haben diese "Vollgas-Scheiben" den Vorteil, dass man wach bleibt. Dafür ist die Sound-Anlage im Touareg natürlich perfekt. Eine Hammer-Anlage."

Wie schaffen Sie es, bei Ihrem Mega-Erfolg nicht abzuheben?

"Das hat man in sich oder nicht. So etwas macht nicht der Erfolg mit einem. Wenn Menschen überheblich werden, dann waren sie auch vorher schon der Typ dazu. Ich sehe das alles sehr entspannt."

Ist der Star-Rummel nicht manchmal anstrengend?

"Im Alltag ist es nicht so schlimm. Es ist ja auch nicht immer und überall der Fall. Und man lernt - wie bei allem im Leben - damit umzugehen. Es ist ein Teil meines Lebens. Jeder neue Lebensabschnitt ist anfangs neu und aufregend. Aber irgendwann findet man seinen Weg, damit umzugehen. Es gibt nichts was mich nervt oder was ich gerne ändern würde. Auch während des Schreibprozesses im März/April habe ich mir immer wieder kleine Auszeiten gegönnt: beim Skifahren oder bei Geburtstagsfeiern meiner Freunde. Die ganz normalen Dinge des Lebens eben. Diese genügen mir schon. Das ist Energiequelle genug. Ich brauche nicht zwei Tage Regeneration pro Woche wie viele andere Menschen. Ich bin ein sehr antriebsstarker und leistungsfähiger Mensch."

Bald ist Urlaubszeit. Haben Sie Zeit für eine Auszeit?

"Sicher, denn Weihnachten kommt bestimmt (lacht). Mit einem Sommerurlaub sieht es dieses Jahr aber ehrlich sagt schlecht aus. Aber: Wer rastet, der rostet. Es gibt dieses Jahr ein neues Album, dann folgt die Tour im Herbst. Man muss zusehen, dass man abliefert und diesen Haufen Arbeit, den man sich aufgebürdet hat, wieder abarbeitet. Fürs nächste Jahr ist eine noch größere Stadiontour in Planung."

Wie bringen Sie Job und Familie/Freunde unter den Hut?

"Gerade die Musik lässt das Freundschaftliche und das Familiäre immer mehr aufleben. Sie kommen alle gerne auf meine Konzerte oder zu anderen Events. Alles perfekt."