Neuerungen 2020 Diese Dinge ändern sich für Unternehmen

Fachkräfte aus Drittstaaten

Ab März tritt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Dann können Fachkräfte, die aus Drittstaaten - also Ländern außerhalb der EU - stammen, auch ohne akademischen Abschluss in Deutschland arbeiten: Als Fachkraft gelten demnach künftig einheitlich Hochschulabsolventen und Beschäftigte mit qualifizierter Berufsausbildung. Bei Letzterer fällt die Begrenzung auf Mangelberufe weg, auch eine Vorrangprüfung (sprich: Gibt es einen EU-Bürger, der den Job übernehmen könnte?) gibt es nicht mehr. Unternehmen in Bereichen wie Gesundheit und Pflege, wo großer Fachkräftemangel herrscht, könnten von dieser Lockerung profitieren. Voraussetzung sind neben der anerkannten beruflichen Qualifikation ein Arbeitsvertrag und Sprachkenntnisse.