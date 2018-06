Neueröffnung Mary’s Coffee Club: Ein Paradies im Innenhof

Bunte Fenster, ein kleiner Springbrunnen, junge Frauen in farbenfrohen Kleidern. Es ist idyllisch im Innenhof der Amalienpassage. Am 29. April hat hier die 31-jährige Mary Weiss den "Mary’s Coffee Club" eröffnet. "Ein Restaurant sind wir nicht, eher ein ‘Café mit Erweiterung’, also mit mehr Auswahl", beschreibt die Besitzerin ihr Konzept.