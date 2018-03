Neuer Youtube-Clip Sophia Thiel: Diese traurige Geschichte steckt hinter ihrer Auszeit

Nun schaue sie aber zuversichtlich in die Zukunft und freue sich auf die nächsten Projekte, erklärte Thiel in dem Video und sagte auch: "Einige werden jetzt vielleicht sagen, Beziehungen und Trennungen: Das ist das Normalste auf der Welt. Und es stimmt auch so. Bloß bei mir war es etwas komplett Neues und leider auch sehr Schmerzhaftes, weil es meine erste feste Beziehung war, fünf Jahre ist eine lange Zeit." Dass so abrupt abzubrechen, sei nicht geplant gewesen. "Ich bin dann leider so, ich schaue gerne in die Vergangenheit zurück." Diese Zeit ist aber vorbei: Jetzt möchte sie wieder das tun, "was sie liebe", erklärt die 23-Jährige.