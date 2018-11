Die Ausstattung und die Bedienung entsprechen den Markengeschwistern. Soll heißen: Wer mit dem V60 seine Volvo-Premiere feiert, muss das Bediensystem mit vielen Menüs und Unternemüs auf dem hochkant gestellten Tablet erst einmal von der Pike auf lernen. Schieben, wischen, drücken: Im Prinzip ist es gar nicht kompliziert. Aber man muss es erst einmal kapiert haben.

Komfortable Basisausstattung

Fein ist wie üblich sowohl das serienmäßige, als auch das optionale Angebot an Sicherheits- und Komfortzutaten, in der getesteten Version Inscription kann man mit der Basisausstattung zum Preis von 47.550 Euro für den D4 durchaus schon jeden Tag aufs Neue glücklich werden. Etwa mit diversen Assistenten für Licht, Abstand, Kollisionsvermeidung, mit dem Fahrprogramm-Wahlschalter, der Klimaautomatik, Sitzheizung oder WLAN-Hotspot.

Die Aufpreisliste, in der für den Test-Volvo kräftig gewühlt wurde, enthält für gutes Geld eine Menge sehr angenehmen Luxus bis hin zur Lenkradheizung, dem klangstarken Infotainmentsystem oder dem 360-Grad-Rundum-Kamerablick. Alles zusammen summierte sich im gestesteten V60 auf die Summe von 71.540 Euro. Aber in dem roten Schweden war dann auch wirklich fast alles drin, was das Herz begehrt.

Technische Daten des Volvo V60 D4 Inscription:

Fünftüriger Kombi, Länge: 4.761 cm, Breite mit Spiegeln: 2.040 cm / ohne: 1.850 cm, Höhe: 1.427 cm; Radstand: 2.872 mm; Wendekreis: 11,4 m; Gewicht: 1.844 kg, Zuladung: 416 kg, Anhängelast: 2,0 Tonnen; Sitzkapazität: 5; Kofferraum: 529 - 1.441 l

Motor: Vierzylinder-Turbodiesel; Hubraum 1.969 ccm; Leistung: 140 kW/190 PS bei 4.250/min; Drehmoment 400 Nm bei 1.750 - 2.500/min; Höchstgeschwindigkeit: 220 km/h; Beschleunigung 0 - 100 km/h: 7,9 Sekunden; Front-Antrieb; 8-Gang-Automatik; Normverbrauch: 4,7 l/100 km; CO2:125g/km; Abgasnorm: Euro 6d-Temp; ab 47.550 Euro.