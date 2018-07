FC Bayern: Jetzt kommt es auf die Jungen an

Dass elf Profis des Münchner Luxus-Kaders über 30 sind oder noch in diesem Jahr 30 werden, ist eine weitere Hypothek für Kovac. Er war bei seiner Vorstellung am Montag deshalb auch über Serge Gnabry (22) "froh". Der sei "schnell, er kann Eins gegen Eins und so den Unterschied ausmachen. Solche Fähigkeiten sucht der FC Bayern."

Selbst Renato Sanches (20), der bislang auf ganzer Linie enttäuscht hatte und zuletzt ausgeliehen war, hat Kovac noch nicht aufgegeben. "Er hat Fähigkeiten, die man in der Bundesliga nicht so oft sieht. Ich hoffe, dass er den Kampf annimmt und die Leistung bringt, die wir von ihm erwarten." Auch Zugang Leon Goretzka (23) von Schalke 04 soll die Zukunft beim FC Bayern gehören. (Lesen Sie auch: FC Bayern will den Kader verkleinern - Wer muss gehen?)

Es ist ein schmaler Grat, auf dem sich Kovac bewegt, zumal er auf seine erfahrenen Akteure um die Oldies Franck Ribery und Arjen Robben (noch) angewiesen ist. Ob er mit beiden schon einmal über deren mögliche Rolle als Ersatzspieler gesprochen habe, wurde Kovac bei seinem Amtsantritt gefragt. Es folgte eine diplomatische Antwort.

"Das sind zwei Weltklassespieler. Sie sind impulsiv. Es ist doch normal, dass Spieler enttäuscht sind, wenn sie nicht nominiert werden", sagte Kovac. Beide seien Führungsfiguren. Sie müssen die Jungs mitnehmen." Er freue sich auf jeden Fall, "mit solchen Kapazitäten zusammenzuarbeiten".

