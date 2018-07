Seine Eltern und Schwester Nikolina wohnen inzwischen in München, die Familie seines Bruders und Co-Trainers Robert ebenso.

Seine Hobbys

Kovac ist auch Jahre nach dem Karriereende durchtrainiert. Er geht regelmäßig joggen, spielt Tennis oder Golf. In seiner Zeit als Spieler beim Hamburger SV macht er seinen Motorbootführerschein für die offene See. Die Freizeit verbringt er meist bei seiner Familie in Salzburg. Kovac achtet sehr auf seine Ernährung, trinkt keinen Alkohol, raucht nicht. Kleine Sünden erlaubt er sich aber ab und zu. "Ich bin Kroate", sagt er. "Kroaten ohne Fleisch, das geht nicht." Social Media nutzt er überhaupt nicht, denn: "Ich halte nichts davon."

Seine Erfolge

Als Spieler holt Kovac mit dem FC Bayern 2003 das Double und 2001 den Weltpokal. In Österreich wird er mit Salzburg zweimal Meister (2007, 2009). Größter Erfolg seiner Trainerlaufbahn ist der Pokalsieg im Mai mit Eintracht Frankfurt – im Finale gegen Bayern (3:1). Kroatien führt er 2014 als Nationaltrainer zur WM.

Sein berufliches Umfeld

Unterstützt wird Kovac bei Bayern von Bruder Robert, der wie Peter Hermann als Co-Trainer fungiert. "Wir sind zusammen aufgewachsen", sagt Robert über Niko. "Ich kenne seine Stärken und Schwächen und er meine. Je älter wir sind, desto besser ist unsere Beziehung geworden. Ich bin froh, dass ich so einen Bruder habe." Der Coach wird von Alen Augustincic beraten und von einem alten Bekannten: Markus Hörwick, früher Pressechef beim FC Bayern, fungiert als Kovacs Medienberater.

Sein Glaube

Kovac ist katholisch, der Glaube gibt ihm Halt, er geht regelmäßig in die Kirche. "Von 52 Wochen schaffe ich es schon mehr als 40 Mal", sagt er. Christliche Werte prägen sein Leben: Menschlichkeit, Ehrlichkeit, Nächstenliebe. Eine Pressekonferenz an Karfreitag? Da hat der Coach etwas dagegen.

Seine Vorbilder

Kovac schaut besonders zu einem Trio auf: Ottmar Hitzfeld, unter dem er bei Bayern spielte, Giovanni Trapattoni, sein Ex-Trainer bei RB Salzburg, und Christoph Daum, Kovacs früherer Leverkusen-Coach: "Diese drei Trainer haben neben ihrem Fachwissen auch sehr viel menschliche Kompetenz besessen", sagt Kovac.

"Das ist der springende Punkt: So viele Leute in einer Fußballmannschaft unter einen Hut zu bringen, das geht nur, wenn man jeden Einzelnen erreicht. Das Miteinander ist ganz wichtig." Und das versucht Kovac nun auch beim FC Bayern zu vermitteln.