Trostpflaster für die Fans

Auf die Hiobsbotschaft folgt aber auch ein kleiner Hoffnungsschimmer. Noch bevor die verschobene Tour stattfindet, wird es - vermutlich im Dezember - ein Ersatz-Konzert geben! Alles, was dafür benötigt wird, ist die aktuelle Eintrittskarte. "Mit Euren schon gekauften Tickets könnt Ihr also sowohl das Tour-Aufschiebe-Überraschungskonzert, als auch die Show im Frühjahr besuchen", so Meyer-Landrut weiter.