Neuer Tag, frischer Bikini Liz Hurley verzaubert ihre Fans im Bikini

Noch viele Fotos?

Hurley folgen auf Instagram rund 1,7 Millionen Abonnenten. Dort präsentiert sie sich gerne in ihren eigenen Kreationen, so wie auch zuletzt. "Ein neuer Tag, ein neuer Bikini", schreibt sie einfach nur zu einer Aufnahme, auf der sie in die Kamera strahlt. Fans können also getrost darauf hoffen, noch sehr viele weitere Bilder dieser Art geboten zu bekommen.