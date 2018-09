Neuer Standort Briefzentrum soll weg: Postler sauer

Ein neues Stadtviertel, das gemeinsam mit den Anwohnern entwickelt wird: Schön klang das, was die Deutsche Post da Anfang der Woche meldete. Nur am Rande ging es um die heutige Nutzung des Paketposthallen-Areals – und nur ganz am Rande um die Mitarbeiter. Man werde die Versorgung der Münchner mit Briefen weiter sicherstellen, hieß es – und einen neuen Standort in der Region für die Mitarbeiter des Briefzentrums finden. Am Donnerstag reagierte die Gewerkschaft auf die Ankündigung – und Verdi schießt scharf gegen die Post.