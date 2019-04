Neuer Service Die wichtigsten AZ-News als Push-Nachrichten im Browser

Push-Nachrichten in Chrome deaktivieren

Nutzen Sie Google Chrome als Browser, dann erscheint die Zustimmungsmeldung für den Push-Service links oben (bei Desktop-Computern) oder am unteren Rand des Bildschirms (auf mobilen Endgeräten). So einfach Sie den Dienst aktiviert haben, so einfach lässt er sich auch wieder deaktivieren. Dazu müssen Sie nur auf das Schloss links neben der Adressleiste klicken und bei "Benachrichtigungen" den ersten Eintrag (Standardeinstellung) auswählen. Damit haben Sie sich erfolgreich abgemeldet.