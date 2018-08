Neuer Schweden-Kombi Volvo V60: Safety first

Der Diesel D4 bleibt der Bestseller in Deutschland

Das Volumenmodell in Deutschland dürfte erneut der D4 sein. Hinter diesem Kürzel steckt der bekannte Zweiliter-Dieselmotor mit 190 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment. In Verbindung mit der optionalen Achtgangautomatik ergibt sich ein angenehmes Zusammenspiel der Kräfte. Genügend Schub von unten raus, weiche Gangwechsel, geschmeidiges Fahren. Lediglich in der Stadt, wo häufig beschleunigt und in niedrigeren Gängen gefahren wird, zeigt der D4 akustisch, welchem Verbrennungsprinzip er nachgeht. Ansonsten ist wenig zu hören. Was man im Premiumsegment, zu dem Volvo sich zählt, allerdings auch erwarten kann. Alternativen zum D4? Klar, die schwächere Version D3 mit 150 PS. Sie steht ebenfalls ab Marktstart zur Verfügung. Könnte allerdings für die Urlaubsfahrt mit Kind und Kegel zu schwach auf der Brust sein. Immerhin wiegt der V60 leer 1,7 Tonnen, mit Zuladung ist man schnell bei zwei Tonnen. Mehr Dampf bietet da der Top-Benziner T6. Er holt aus zwei Liter Hubraum stramme 310 PS, hängt zwar gierig am Gas, zeigt sich bei sportlicher Fahrweise aber auch durstig. Der effizientere Diesel ist hier sinnvoller, selbst wenn er die 4,7 Liter Normverbrauch nie schafft. Für den Alltag sollte man mit mindestens sieben bis acht Litern rechnen.