Neuer Schlag gegen Danny Masterson Leah Remini: Ihre Scientology-Serie endet, ihr Kampf geht weiter

Leah Remini (49, "King Of Queens") will ihre erfolgreiche Scientology-Serie "Leah Remini: Scientology und die Folgen" nach drei Staffeln beenden - auf eigenen Wunsch. Die Arbeit an der TV-Doku-Serie sei "emotional erschöpfend", erklärte die Schauspielerin der "New York Post". Damit sei ihr Kampf aber nicht beendet: Sie plane ein neues Projekt, um Opfern der Sekte - vor allem Kindern - zu helfen.