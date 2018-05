Neuer Post in seinem Blog Sexueller Missbrauch? Moses Farrow verteidigt Woody Allen erneut

Er sei vor, während und nach dem angeblichen Ereignis am 4. August 1992 im Haus in Bridgewater, Connecticut, anwesend gewesen, so der 40-Jährige. Er wolle seine Geschichte, da die "öffentliche Hysterie von Anfang des Jahres etwas nachgelassen" habe, nun teilen. Seit Jahren steht der Vorwurf im Raum, Allen soll sich an Adoptivtochter Dylan Farrow (32) vergangen haben. Anfang des Jahres hatte sie die Missbrauchsvorwürfe gegen den Regisseur in einem TV-Interview erneuert. Das beschreibt Moses Farrow nun als "frei erfunden".