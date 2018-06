Neuer Look beim Life Ball Conchita Wurst: Was für eine Typveränderung!

Fans von Conchita Wurst (29, "Rise Like a Phoenix") kennen die österreichische Sängerin, hinter der der Travestiekünstler Tom Neuwirth steckt, mit schwarzem Bart und langen schwarzen Haaren. Beim Life Ball 2018 in Wien führte die ESC-Gewinnerin von 2014 am Samstag nun aber einen neuen Look vor. Sie hat eine radikale Typveränderung gewagt mit einer wasserstoffblonden Kurzhaarfrisur - auch der Bart wurde gefärbt.