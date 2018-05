Neuer selbst hatte am Dienstag erstmals Zweifel geäußert. Er denke nicht, sagte er, "dass es vorstellbar ist, dass ich ohne Spielpraxis in so ein Turnier gehe". Gegen den VfB fehlt Neuer auf jeden Fall. Letzte Möglichkeit, für den FC Bayern in dieser Saison noch einmal aufzulaufen, wäre also das Pokalfinale.