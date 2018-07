Neuer Innenverteidiger für TSV 1860 Transfer fix! Löwen bestätigen Lorenz-Leihe

Vita von Simon Lorenz

Simon Lorenz ist in Buchen im Odenwald geboren. Über den SV Schefflenz und den TSV Sulzbach kam er mit zwölf Jahren 2009 in den Nachwuchs der TSG 1899 Hoffenheim. Dort durchlief er alle Nachwuchsmannschaften, spielte in der U17- und U19-Bundesliga. Ab der Saison 2016/2017 lief er in der Reserve der Kraichgauer auf, absolvierte 52 Spiele in der Regionalliga Südwest, erzielte dabei sieben Tore und bereitete zwei vor.