Landshut - Nicolas von Oppen ist nicht mehr Geschäftsführer am Klinikum: Diese doch recht überraschende Wendung in Sachen Personal möchte die Landshuter Stadtrats-CSU in Verbund mit der Jungen Liste – Bürger für Landshut die dies als Chance in der Krise ergreifen – und plädiert für eine gemeinsame Geschäftsführung von Klinikum und Lakumed.