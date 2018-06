Neuer Freund seit einem Monat Katie Price will schon wieder heiraten

Die Mutter von fünf Kindern soll jedem in ihrem Bekanntenkreis davon erzählen, dass sie es sehr bereut, Kris nicht bereits früher kennengelernt zu haben. In einem Interview, in dem sie vor einigen Tagen erstmals öffentlich über ihre neue Beziehung sprach, sagte Price, ihr neuer Freund sei ein "perfekter Gentleman". Das Model war von 2005 bis 2009 mit Sänger Peter André (45, "Mysterious Girl") verheiratet. Ein Jahr später ehelichte sie ihren zweiten Mann, Profi-Kämpfer Alex Reid, 2013 dann den ehemaligen Stripper Hayler. Die Beziehung endete allerdings bereits im Jahr 2014.