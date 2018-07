Niko Kovac kommt als Pokalsieger

Was aus Kovacs Sicht positiv ist: Er kommt als Pokalsieger nach München, als Bayern-Bezwinger im Cup-Finale von Berlin mit Eintracht Frankfurt. Das hat seinem Ansehen innerhalb der Münchner Mannschaft sicher nicht geschadet. Und: Er genießt großes Vertrauen bei den Bossen. Uli Hoeneß etwa glaubt, "dass wir mit Niko viel Spaß haben werden". Zugleich kündigte der Präsident mit Blick auf die Titeljagd in drei Wettbewerben an: "Was die anderen uns dieses Jahr weggenommen haben, holen wir uns nächstes Jahr wieder!" Heißt: Das Double soll es dann schon bitte sein, mindestens. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sagte über Kovac, der von 2001 bis 2003 für Bayern spielte und Weltpokalsieger wurde: "Er weiß, wie unser Verein funktioniert. Das ist sehr wichtig." Trotzdem könnte es eine komplizierte Vorbereitung werden, ein Neunfang mit Tücken. Warum?