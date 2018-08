Neuer Fashion-Fauxpas? Ganz schön knapp: Zeigt Herzogin Meghan hier zu viel Bein?

Nicht der erste Mode-Ausrutscher

Schon im Juli dieses Jahres machte Herzogin Meghan mit ihrer Kleiderwahl von sich reden, als sie mit einem großen Strohhut in der VIP-Box von Wimbledon Platz nahm. Denn obwohl ausgefallene Kopfbedeckungen in der britischen Adelswelt gern gesehene Accessoires sind, war der Hut in diesem Falle fehl am Platz. Um den Zuschauern hinter ihr nicht die Sicht zu stehlen, war die 37-Jährige gezwungen, den Strohhut auf ihrem Schoß zu parken.