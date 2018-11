Neuer Fall von Lenski und Raczek Drei Fragen zum "Polizeiruf 110: Der Fall Sikorska"

Gibt es wirklich ein deutsch-polnisches Ermittlerteam?

Jein, ein echtes deutsch-polnisches Kommissariat gibt es so (noch) nicht. Allerdings gibt es in der Grenzregion um Frankfurt/Oder in der Tat eine enge Zusammenarbeit der beiden Länder. Wie im "Polizeiruf 110" laufen auch in der Realität in der Grenzstadt Swiecko die Fäden zusammen. Der Chef auf deutscher Seite ist Ulf Buschmann, der die Zusammenarbeit koordiniert und das RBB-Team unterstützt. "Ich berate sie, damit die deutsch-polnische Polizeiarbeit möglichst realitätsnah und authentisch dargestellt wird", sagte Buschmann 2017 in einem Interview mit der "Berliner Morgenpost".