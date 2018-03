Drei Tore erzielte der 29-Jährige gegen desolate Hamburger, eines per Kopf (12.), eines per Direktabnahme mit rechts (19.) und eines per Elfmeter (90.). Das gab die AZ-Note 1! Lewandowskis Treffer 21 bis 23 in dieser Bundesliga-Saison und ein weiterer Meilenstein: Der Topstürmer ist nun der erfolgreichste ausländische Torschütze in der Geschichte des FC Bayern. Mit 142 Toren in 183 Spielen zog er an Giovane Elber (140 Tore in 266 Partien) vorbei. In der ewigen Bestenliste des Klubs jagt er jetzt Roland Wohlfahrt (155) und Dieter Hoeneß (145).