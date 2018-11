AZ: Herr Piazolo, Sie nannten den Übergang von der Grundschule zum Gymnasium als "eine der zentralen Problemstellungen im bayerischen Schulsystem". Wie gehen Sie damit als Kultusminister um?

MICHAEL PIAZOLO: Dass der Übertritt für manche Schüler und Eltern eine große Hürde und Belastung sein kann, ist unbestritten. Man kann den Druck aber nicht ganz wegnehmen, das will ich auch gar nicht. Es geht daher darum, wie kann man ihn etwas dämpfen und die Betroffenen entlasten - etwa durch Gespräche mit den Elternverbänden, Aufklärung an den Grundschulen und einen aufgewerteten Umgang mit allen Schulformen abseits des Gymnasiums. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir ja auch händeringend nach Fachkräften suchen. Das sind aber nur weiche Faktoren, am Grundprinzip werden wir festhalten.