Erinnerungen an die S27 und S20 von Deisenhofen

S-Bahn-Strecken gibt es nur noch entlang der Isarufer, auf der westlichen Seite wäre der nächste Halt Solln an der S7, auf der östlichen sogar Deisenhofen an der S3. Warum diese Linien nicht verbinden? Eine solche Verbindung gab es bereits. Bis Ende 2013 fuhr die S27 von Deisenhofen zum Hauptbahnhof, die S20 von Deisenhofen nach Pasing. (Lesen Sie hier: Nach Söder-Versprechen: MVV-Tarifreform droht zu scheitern)

Fans dieser Querverbindungen hatten schon damals auf einen Ausbau mit einer S-Bahn-Station Menterschwaige nahe der Großhesseloher Brücke gehofft. Doch stattdessen übernahm der Meridian die Strecke der S27, die S20 bindet nun Pullach an. Baumgärtner ist überzeugt, nicht nur für die Pendler, auch für die Harlachinger wäre es attraktiv, wieder einen Anschluss ans S-Bahn-Netz zu haben.

Wer zum Beispiel von hier nach Sendling will, müsse mit Tram und U-Bahn in die Stadt hinein, umsteigen und der U-Bahn wieder hinaus fahren. An der neuen S-Bahnstation müsse, um den Umstieg vom Auto auf den Nahverkehr wirklich attraktiv zu machen, eine Park+Ride-Anlage her, meint der BA-Chef.

Baumgärtner: "Kombination S-Bahn-Tram quasi schon vorhanden"

Als Platz dafür käme der Wald hinter der Wendeschleife in Frage. Der sei von Stürmen ohnehin ziemlich ausgedünnt. Und man könnte den Tram-S-Bahn-Auto-Knotenpunktnoch weiter ausbauen: "Auch ein gewisses Maß an Nahversorgung wäre gut", meint Baumgärtner, für Einkäufe auf dem Heimweg und auch die Anwohner. Letzteren entstünde auch sonst durch den neuen Bahnhof kein Nachteil.

Alles Bauliche könnte östlich der Geiselgasteigstraße stattfinden, wo kein Wohngebiet ist. Eine Win-Win-Situation für alle, so der BA-Chef. "Die Kombination S-Bahn-Tram ist schnell und quasi schon vorhanden." Der BA stimmte für den Vorschlag. Die Stadt, so Baumgärtner, müsste den Vorschlag in die Landkreise-Konferenz im MVV einbringen.

Station Menterschwaige Teil des "Sendlinger Spange"

Einen Prüfauftrag müsste die Bayerische Eisenbahngesellschaft erteilen. Letztere erklärt auf AZ-Nachfrage, die Idee des S-Bahn-Halt "Menterschwaige" sei schon „wiederholt betrachtet“ worden. Allerdings konnten bisher "keine volkswirtschaftlich positiven Ergebnisse für eine Bahnstation ermittelt werden", heißt es. Aber: Die Idee ist nicht vom Tisch. Soweit man wisse, solle die Station im Programm zum Bahnausbau in der Region München neu bewertet werden, so Sprecherin Agnieszka Urban.

Das werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, weil bei der Prüfung eben der gesamte Ausbau in der Region umfassend untersucht werde. Die Station Menterschwaige ist dabei ein Punkt beim Ausbau der "Sendlinger Spange". Die beginnt in Laim und mündet in Mittersendling in die Bahnstrecke nach Holzkirchen. Die Verbindung soll etwa in Störungsfällen die Stammstrecke entlasten.

Ob der S-Bahnhalt an der Menterschwaige kommt, ist also noch nicht sicher, aber möglich. Die Harlachinger würde es freuen.

Das Projekt "Sendlinger Spange"

Das ist geplant:

- Ausbau des Haltes Heimeranplatz West am heutigen Bahnsteig der S20.

- Neue Weichenverbindung in Laim für Fahrten vom Heimeranplatz West in die Stammstrecke Richtung Pasing.

Bei einer zweiten Baustufe wäre folgendes angedacht:

- Bau des neuen Haltepunktes "Menterschwaige" an der Strecke zwischen Solln und Deisenhofen.

- Bau einer Weiche, so dass Züge vom Heimeranplatz West den Bahnsteig am Harras erreichen können.

- Finanzierung durch Freistaat und Bahn.

- Start der Planfeststellung im Jahr 2019.

- Realisierungs- und Finanzierungsverträge für die Bauausführung in den Jahren 2019 (Überleitverbindung) und 2021 (Umbau Heimeranplatz).

- Inbetriebnahme der Überleitverbindung vsl. im Dezember 2022, die des Umbaus am Heimeranplatz vsl. im Dezember 2024.

- Bisher gibt es allerdings keinen Terminplan für die zweite Baustufe.